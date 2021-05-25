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Политика Павла Северинца осудили на семь лет колонии за организацию массовых беспорядков

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Могилеве прошел суд.

Сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца осудили за организацию массовых беспорядков. Приговор — семь лет колонии.

Политика Павла Северинца осудили на семь лет колонии за организацию массовых беспорядков

Павел Северинец на пикете на Комаровке незадолго до задержания, 7 июня 2020-го. Фото Игоря Мелешко

Суд проходил закрытом режиме. Он стартовал 12 мая. Вместе с Северинцем судили гражданскую активистку Ирину Счастную и активистов гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Юхневича и Андрея Войнича.

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года. Он возвращался с пикета на Комаровке, куда пришел с собранной на всякий случай сумкой. Обвиняется в участии в массовых беспорядках — ч. 2 ст. 293 УК.

Активиста гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля суд также приговорил к семи годам колонии.

Ирину Счастную — к четырем годам.

Андрей Войнич получил 7 лет, Павел Юхневич и Максим Винярский по 5 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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