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СК объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка

25.05.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Николая Дедка», — сообщила пресс-служба ведомства.

СК объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка

Как следует из сообщения, следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

По данным следствия, днем 23 августа 2020 года «обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, в ходе которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта».

«Согласно материалам уголовного дела Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал, — говорится в сообщении. — В настоящий момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Для реализации указанной цели обвиняемый неоднократно распространял различные материалы на управляемом им телеграм-канале используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям».

Как сообщает пресс-служба, в ноябре 2020 года Дедок был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый (Осиповичский район Могилевской области), где длительное время скрывался от правоохранительных органов.

«В ходе обыска жилища обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые согласно заключению эксперта ГКСЭ являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», — подчеркивается в сообщении.

По завершении расследования Дедку предъявлено обвинение по:

— ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта);

— ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети интернет);

— ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным. Его отец Александр Дедок заявил, что при задержании сын был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет.

 

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Теги: Минск
 
 
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