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Павлу Северинцу дали семь лет лишения свободы
Источник материала: Навiны
В Могилевском областном суде 25 мая вынесен приговор в отношении известного оппозиционного политика Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси». Суд проходил
Павел Северинец, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич и Ирина Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293), а Евгений Афнагель и Андрей Войнич еще и в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13).
Официальные СМИ называют фигурантов уголовного дела «группировкой Тихановского и Статкевича». Правозащитники признали всех семерых политзаключенными.
Согласно решению судьи Ирины Ланчевой
Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не обжалуют его.
Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года в Минске возле его дома вскоре, после того, как он провел на площади перед Комаровским рынком «Народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами, на которых собирали подписи за выдвижение кандидатов в президенты.
21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Следственный комитет же сообщил, что на политика заведено уголовное дело из-за возникшего подозрения в совершении преступления. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и оставили под стражей.
В следственном изоляторе могилевской тюрьмы № 4 Северинца поставили
Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали 25 сентября 2020 года. О задержании Максима Винярского МВД сообщил 26 января 2021 года. Дмитрия Козлова задержали 10 июня 2020 года и на следующий день арестовали на 20 дней. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Ирина Счастная была задержана 18 ноября 2020 года. Как утверждают правозащитники, сотрудники Следственного комитета попали в ее квартиру, представившись работниками ЖЭС.
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В Могилевском областном суде 25 мая вынесен приговор в отношении известного оппозиционного политика Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси».
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