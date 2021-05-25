Павлу Северинцу дали семь лет лишения свободы

В Могилевском областном суде 25 мая вынесен приговор в отношении известного оппозиционного политика Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси». Суд проходил в закрытом режиме . Приговор вынесла судья Ирина Ланчева.





Павел Северинец, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич и Ирина Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293), а Евгений Афнагель и Андрей Войнич еще и в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13).

Официальные СМИ называют фигурантов уголовного дела «группировкой Тихановского и Статкевича». Правозащитники признали всех семерых политзаключенными.

Согласно решению судьи Ирины Ланчевой

сопредседатель оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима;

приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима; координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель — к 7 годам в колонии усиленного режима;

— к 7 годам в колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич — к 7 годам в колонии усиленного режима;

— к 7 годам в колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич — к 5 годам в колонии усиленного режима;

— к 5 годам в колонии усиленного режима; активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский — к 5 годам в колонии усиленного режима;

— к 5 годам в колонии усиленного режима; видеоблогер Дмитрий Козло в («Серый кот») — к 5 годам в колонии усиленного режима;

в («Серый кот») — к 5 годам в колонии усиленного режима; редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная — к 4 годам в колонии общего режима.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не обжалуют его.









Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года в Минске возле его дома вскоре, после того, как он провел на площади перед Комаровским рынком «Народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами, на которых собирали подписи за выдвижение кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Следственный комитет же сообщил, что на политика заведено уголовное дело из-за возникшего подозрения в совершении преступления. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и оставили под стражей.

В следственном изоляторе могилевской тюрьмы № 4 Северинца поставили на профилактический учет как склонного к экстремистским и деструктивным действиям, политику дали статус «склонного к нападению на администрацию». Все его перемещения по тюрьме происходят исключительно в наручниках.

Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали 25 сентября 2020 года. О задержании Максима Винярского МВД сообщил 26 января 2021 года. Дмитрия Козлова задержали 10 июня 2020 года и на следующий день арестовали на 20 дней. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Ирина Счастная была задержана 18 ноября 2020 года. Как утверждают правозащитники, сотрудники Следственного комитета попали в ее квартиру, представившись работниками ЖЭС.

Процесс начался 12 мая . В этот день неподалеку от областного суда задержали могилевских журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича, которые готовили материал о процессе. Позже их осудили на 20 суток административного ареста. Также были задержаны областной координатор БХД Олег Аксенов и председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев. Им присудили по 15 суток .