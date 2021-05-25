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Инцидент с самолетом Ryanair обвалил котировки белорусских евробондов

25.05.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стоимость белорусских еврооблигаций, которые торгуются на вторичном рынке, резко снизилась за последние сутки, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Инцидент с самолетом Ryanair обвалил котировки белорусских евробондов

Так, цена еврооблигаций «Беларусь-2031» (с погашением в 2031 году) снизилась на вторичном рынке евробондов на этой неделе с 93,76% от номинала до 91,13% от номинала.

Цена евробондов «Беларусь-2030» упала с 93,26% до 91,66% от номинала, евробондов «Беларусь-2027» – с 103,71% до 100,55% от номинала, облигаций «Беларусь-2026» – с 96,626% до 94,795% от номинала.

Таким образом, за последние сутки резко снизились котировки всех выпусков белорусских евробондов, которые находятся в обращении.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.

Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.

По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2026 года.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Стоимость белорусских еврооблигаций, которые торгуются на вторичном рынке, резко снизилась за последние сутки, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой...
 
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