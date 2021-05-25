В России появится Skoda Karoq с 1,6 и АКП. Ожидается, что он станет бестселлером

Источник материала: Onliner

Компания Skoda объявила, что в июле в России появится в продаже четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. На этот раз паркетник получит долгожданное сочетание 1,6-литрового бензинового двигателя и 6-ступенчатого «автомата» (классический), пишет Drom .

В таком исполнении предполагается только передний привод. «Атмосферник» развивает скромные 110 л. с., поэтому машина позиционируется как доступный SUV с АКП. В агентстве «Автостат» полагают, что новая версия станет самой популярной среди покупателей.

Сейчас в России продаются следующие версии «Карока»:

1,6 (110 л. с.), 6-ступенчатая МКП, передний привод,

1,4 TSI (150 л. с.), 8-ступенчатая АКП, передний привод,

1,4 TSI (150 л. с.), 6-ступенчатая роботизированная КП DSG, полный привод.

Цена Skoda Karoq с 1,6-литровым мотором и АКП пока неизвестна.