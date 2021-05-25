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В России появится Skoda Karoq с 1,6 и АКП. Ожидается, что он станет бестселлером
Источник материала: Onliner
Компания Skoda объявила, что в июле в России появится в продаже четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. На этот раз паркетник получит долгожданное сочетание 1,6-литрового бензинового двигателя и 6-ступенчатого «автомата» (классический), пишет
В таком исполнении предполагается только передний привод. «Атмосферник» развивает скромные 110 л. с., поэтому машина позиционируется как доступный SUV с АКП. В агентстве «Автостат» полагают, что новая версия станет самой популярной среди покупателей.
Сейчас в России продаются следующие версии «Карока»:
Цена Skoda Karoq с 1,6-литровым мотором и АКП пока неизвестна.
синий, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, лифтбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Компания Skoda объявила, что в июле в России появится в продаже четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. На этот раз паркетник получит долгожданное...
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