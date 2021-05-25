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В России появится Skoda Karoq с 1,6 и АКП. Ожидается, что он станет бестселлером

25.05.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Skoda объявила, что в июле в России появится в продаже четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. На этот раз паркетник получит долгожданное сочетание 1,6-литрового бензинового двигателя и 6-ступенчатого «автомата» (классический), пишет Drom

В таком исполнении предполагается только передний привод. «Атмосферник» развивает скромные 110 л. с., поэтому машина позиционируется как доступный SUV с АКП. В агентстве «Автостат» полагают, что новая версия станет самой популярной среди покупателей.

Сейчас в России продаются следующие версии «Карока»:

  • 1,6 (110 л. с.), 6-ступенчатая МКП, передний привод,
  • 1,4 TSI (150 л. с.), 8-ступенчатая АКП, передний привод,
  • 1,4 TSI (150 л. с.), 6-ступенчатая роботизированная КП DSG, полный привод.

Цена Skoda Karoq с 1,6-литровым мотором и АКП пока неизвестна.

Skoda Octavia III Рестайлинг Style, 2019 г.в., 41 000 км
синий, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
57 712 р.
23 000$ / 18 853€
Skoda Octavia II Рестайлинг, 2010 г.в., 232 000 км
черный, лифтбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
17 313 р.
6900$ / 5656€
Skoda Fabia II, 2009 г.в., 209 502 км
белый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
13 045 р.
5199$ / 4262€
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Компания Skoda объявила, что в июле в России появится в продаже четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. На этот раз паркетник получит долгожданное...
 
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