Павел Северинец приговорен к семи годам лишения свободы

Источник материала: Onliner

Сегодня в Могилеве огласили приговор так называемой «группе Тихановского — Статкевича», обвиняемой в организации массовых беспорядков. Павел Северинец получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает Генеральная прокуратура.

Суд начался 12 мая и проходил в закрытом режиме. Помимо Северинца, судили гражданскую активистку Ирину Счастную и активистов гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Юхневича и Андрея Войнича.

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года. Он возвращался с пикета на Комаровке, куда пришел с собранной на всякий случай сумкой. Обвиняется в участии в массовых беспорядках — ч. 2 ст. 293 УК.

Активиста гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля и Андрея Войнича также приговорили к семи годам колонии усиленного режима.

Павла Юхневича, Дмитрия Козлова и Максима Винярского — к пяти годам колонии усиленного режима.

Ирину Счастную — к четырем годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.

(будет дополнено)