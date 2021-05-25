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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 421 человека

25.05.2021 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитник признали политзаключенными всех 15 задержанных граждан страны по делу tut.by, сообщает правозащитный центр «Весна».

В частности, политзаключенными признаны Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Алла Лопатко, Александр Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко и Юлия Чернявская.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 421 человека.

 
 
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Белорусские правозащитник признали политзаключенными всех 15 задержанных граждан страны по делу tut.by, сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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