|
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 421 человека
Источник материала: АФН
Белорусские правозащитник признали политзаключенными всех 15 задержанных граждан страны по делу tut.by, сообщает правозащитный центр «Весна».
В частности, политзаключенными признаны Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Алла Лопатко, Александр Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко и Юлия Чернявская.
Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 421 человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитник признали политзаключенными всех 15 задержанных граждан страны по делу tut.by, сообщает правозащитный центр «Весна».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)