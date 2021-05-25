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Ожидаемо: "Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж

25.05.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее Великобритания и Франция заявили о закрытии своего неба и аэропортов для беларуского национального авиаперевозчика.

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж в связи с запретом правительств Великобритании и Франции на полеты белорусских авиакомпаний.

«Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.

В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и сообщили, что те могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.
 
 
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Ранее Великобритания и Франция заявили о закрытии своего неба и аэропортов для беларуского национального авиаперевозчика.
 
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