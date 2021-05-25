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15 задержанных по делу Tut.by признаны политзаключенными

25.05.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

15 задержанных по делу Tut.by признаны политзаключенными
Иллюстративное фото
В Беларуси уже 421 политзаключенный.

15 задержанных по делу Tut.by признаны политзаключенными. Это Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Ирина Рыбалко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Мария Новик, Алла Лопатко, Александра Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Юлия Чернявская, Екатерина Ткаченко и Ирина Костюченко.

Задержания в Tut.by произошли неделю назад, 18 мая.
 
 
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Задержания в Tut.by произошли неделю назад, 18 мая.
 
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