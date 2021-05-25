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Посмотрите, как журналистка БТ разговаривала с послом Латвии

25.05.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посмотрите, как журналистка БТ разговаривала с послом Латвии
Кадр из видео
Сегодня посол Латвии был приглашен в МИД Беларуси на фоне инцидента с флагами в Риге. Посла, как и других латвийских дипломатов, высылают из Беларуси.

Напомним, в Риге во время проведения Чемпионата мира по хоккею заменили государственный красно-зеленый флаг на национальный бело-красно-белый. В числе главных действующих лиц — мэр Риги вместе с министром иностранных дел.

Когда посол Латвии приехал на встречу с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, его обступили журналисты государственных изданий.

Посмотрите, как это проходило.

 
 
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Когда посол Латвии приехал на встречу с главой МИД Беларуси, его обступили журналисты.
 
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