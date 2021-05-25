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Перед мэрией Вильни официально подняли бело-красно-белый флаг Беларуси

25.05.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перед мэрией Вильни официально подняли бело-красно-белый флаг Беларуси
Бело-красно-белый флаг в Вильне / twitter.com/ZastenQ​
Перед мэрией Вильни на проспекте Конституции подняли бело-красно-белый флаг.

Как пишут в Твиттере, он поднят на месте флага города — «в связи с последними событиями».

24 мая власти Риги заменили среди символов чемпионата мира по хоккею белорусский государственный флаг на бело-красно-белый. Это стало поводом для дипломатического скандала: Беларусь высылает из Минска посла Латвии и весь дипперсонал. В ответ Латвия также высылает всех белорусских дипломатов.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал поднятый в Риге БЧБ-флаг адекватной политической реакцией и сигналом того, что Латвия не признает правящий белорусский режим.
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