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Перед мэрией Вильни официально подняли бело-красно-белый флаг Беларуси
Источник материала: UDF
Бело-красно-белый флаг в Вильне / twitter.com/ZastenQ
Как пишут в Твиттере, он поднят на месте флага города — «в связи с последними событиями».
24 мая власти Риги заменили среди символов чемпионата мира по хоккею белорусский государственный флаг на бело-красно-белый. Это стало поводом для дипломатического скандала: Беларусь высылает из Минска посла Латвии и весь дипперсонал. В ответ Латвия также высылает всех белорусских дипломатов.
Президент Латвии Эгилс Левитс назвал поднятый в Риге БЧБ-флаг адекватной политической реакцией и сигналом того, что Латвия не признает правящий белорусский режим.
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