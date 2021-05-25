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Мэр Риги снял флаги IIHF после требования Фазеля убрать БЧБ флаг

25.05.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мэр Риги снял флаги IIHF после требования Фазеля убрать БЧБ флаг
Фото из социальных сетей
Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис, где проходит ЧМ по хоккею, заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый. Глава IIHF Рэне Фазель потребовал вернуть красно-зеленый флаг. В ответ на это Мартиньш Стакис снял флаг IIHF.

«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги.


Напомним, что накануне МИД Беларуси выслал посла Латвии и работников посольства в Минске. Латвия ответила симметрично. Президент Латвии Эгил Левитс поддержал действия мэра Риги.
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