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Мэр Риги снял флаги IIHF после требования Фазеля убрать БЧБ флаг
Источник материала: UDF
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«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги.
Напомним, что накануне МИД Беларуси выслал посла Латвии и работников посольства в Минске. Латвия ответила симметрично. Президент Латвии Эгил Левитс поддержал действия мэра Риги.
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