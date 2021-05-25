Источник материала: UDF



Павел Северинец на пикете на Комаровке незадолго до задержания, 7 июня 2020-го. Фото Игоря Мелешко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политика Павла Северинца осудили на семь лет колонии за организацию массовых беспорядков В Могилеве прошел суд.

Суд проходил закрытом режиме. Он стартовал 12 мая. Вместе ссудили гражданскую активисткуи активистов гражданской инициативы «Европейская Беларусь»Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года. Он возвращался с пикета на Комаровке, куда пришел с собранной на всякий случай сумкой. Обвиняется в участии в массовых беспорядках — ч. 2 ст. 293 УК.Активиста гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля суд также приговорил к семи годам колонии.Ирину Счастную — к четырем годам.Андрей Войнич получил 7 лет, Павел Юхневич и Максим Винярский по 5 лет.