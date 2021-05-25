Источник материала: Sputnik Беларусь

25 мая российская певица и актриса Кристина Орбакайте празднует свой 50-й юбилей.

Знаменитая дочь не менее знаменитой мамы Аллы Пугачевой, актриса театра и кино, популярная певица и одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса с огромной аудиторией поклонников - все это об Орбакайте.

Все запомнили Кристину еще до ее головокружительной карьеры на сцене - по главной роли в фильме "Чучело" про травлю в школе, прогремевшему в СССР и принесшему славу юной актрисе. С тех пор прошло больше 37 лет и за это время Орбакайте смогла пройти огромный путь - от девочки-чучела до дивы и еще раз доказать, что она звезда и лишь только потом мамина дочка.

В 50-й день рождения звезды Sputnik собрал лучшие снимки Орбакайте и предлагает вам ознакомиться с праздничной фотолентой в честь звезды.

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