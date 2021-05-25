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«Действия белорусской власти непредсказуемы». Вслед за Литвой Украина рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Власти Украины заявили, что отрабатывают варианты оперативного возвращения своих граждан с территории Беларуси.

Вчера рекомендацию покинуть территорию Беларуси дал своим гражданам также МИД Литвы.

Напомним, Украина приняла решение с полуночи 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью и отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

— Почему принято такое решение. Оно на первый взгляд может показаться политическим. И оно таким и является. Но оно также связано с безопасностью. Потому что действия белорусской власти непредсказуемы, и мы не можем заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии. Поэтому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, – заявил в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

 
 
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