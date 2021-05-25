Источник материала: Салiдарнасць

Никакая оппозиция так бы не справилась с организацией санкций против белорусских властей, как сами белорусские власти.

— Мы не будем сейчас с тобой обсуждать всякие версии про то, что случилось с самолетом. Да это весело, но мы не будем, — пишет автор Телеграм-канала Письма к дочери . — Тем более, что я все равно запутался кто там виноват – солдаты ХАМАС, орды Атиллы или девять назгулов.

К тому же я не единственный, кто устал следить за всеми поворотами этого прихотливого сюжета. Евросоюз вон тоже устал. Никакая оппозиция так бы не справилась с организацией санкций против белорусских властей, как сами белорусские власти. Буквально же хватило одного дня, и эра авиации в самой центральной стране Европы заканчивается. А все остальное, что характерно, похоже, еще только начинается.

Потому что, вместе с эрой авиации заканчивается и то немногое, что оставалось от белорусской дипломатии. Вот Латвия вчера, кажется, задала новый формат общения с белорусскими властями и указала на их текущее положение в международной политике. Все-таки, что ни говори, а спуск официального флага – немножечко недружественный акт. Не вполне, уважительный, прямо скажем. Заметь, я никого не осуждаю. Просто констатирую факт.

Так с официальным государственным флагом обращаются, когда думают, что государство-то не настоящее. Что на месте государства образовалось какое-то недоразумение, с которым и обращаться надо соответствующим образом. Латвия показала, как именно и теперь у белорусских властей, надо думать, каждый день будут случаться какие-нибудь сюрпризы.

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Власти, конечно, пойдут искать утешения у восточного брата, который изо всех сил поддержал их вчера вербальными интервенциями. Но знаешь, что я тебе скажу? Совершать вербальные интервенции — это совсем не тоже самое, что перемещать крупногабаритные грузы, упакованные в хлопчатобумажную тару. С американскими санкциями Кремль тоже сочувствовал изо всех сил. Но никакое сочувствие вместе с озабоченностями не помешало российским компаниям забанить экспорт нефти на подсанкционный Нафтан. Дружба дружбой, но получать санкции все-таки желательно по-отдельности. А что-то большее чем сочувствие еще заслужить надо.

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И еще мне вот подумалось, что у историй с TUT.BY и самолетом есть одно неочевидное, но в перспективе очень важное последствие. Из-за того, что эти истории затрагивают очень много людей они возвращают интерес к политике тем, кто успел его потерять. И эти люди снова начинают обсуждать новости вместо котиков.

А, учитывая текущий уровень популярности белорусских властей, все эти разговоры точно работают не в их пользу. На самом деле, возвращение массового интереса к политике для властей потенциально гораздо неприятнее, чем безоблачное небо над головой. (Хотя безоблачное небо добавляет, конечно, остроты переживаний). Собственно, год назад, оно ведь все и началось с того, что люди стали массово интересоваться политикой.

Потому что, когда люди начинают говорить про политику они же немедленно вспоминают о своей неприязни к текущей власти. Даже те, кто еще недавно изо всех сил старался об этом забыть. И, согласись, вспомнив о своей неприязни, те, которые пытались забыть, обнаружат, что причин для нее стало несколько больше, чем было год назад. А еще, начав говорить друг с другом, они снова обнаружат как много вокруг единомышленников.