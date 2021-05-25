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Эксперт: Лукашенко уже сжег все мосты с ЕС — его может сменить только Россия
Источник материала: Навiны
По мнению эксперта по вопросам международной безопасности из Университета в Белостоке Даниэля Боцьковского, Евросоюз не сможет существенно ответить на «похищение журналиста» и «акт воздушного террора» (речь идет об
«Я действительно бы хотел, чтобы Европейский союз решительным и ясным образом отреагировал на действия Лукашенко, — сказал эксперт в интервью
Боцьковски считает, что Лукашенко может отдать власть лишь в случае, если «Россия решит, что его надо сменить».
Однако представитель Университета Белостока видит в этом и опасность, так как эта смена может произойти «ценой поглощения Беларуси Россией».
«Европейский союз должен признать одно: Беларусь в данной ситуации не является государством, с которым можно каким-то образом вести переговоры», — резюмировал эксперт.
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По мнению эксперта по вопросам международной безопасности из Университета в Белостоке Даниэля Боцьковского, Евросоюз не сможет существенно ответить на...
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