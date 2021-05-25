CEO MakeML осудили на два года общего режима

Источник материала: Onliner

Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор в отношении Алексея Короткова. Глава стартапа MakeML приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом передает ресурс dev.by.

Такой же приговор запрашивала прокурор. Сторона обвинения руководствовалась информацией из смартфона Алексея. Айтишника обвиняли в участии в массовых беспорядках и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Коротков признал, что он был в местах массовых мероприятий, но утверждал, что не делал ничего противозаконного.