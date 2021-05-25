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CEO MakeML осудили на два года общего режима

25.05.2021 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор в отношении Алексея Короткова. Глава стартапа MakeML приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом передает ресурс dev.by.

Такой же приговор запрашивала прокурор. Сторона обвинения руководствовалась информацией из смартфона Алексея. Айтишника обвиняли в участии в массовых беспорядках и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Коротков признал, что он был в местах массовых мероприятий, но утверждал, что не делал ничего противозаконного.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор в отношении Алексея Короткова. Глава стартапа MakeML приговорен к двум годам лишения свободы в колонии...
 
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