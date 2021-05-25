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Экологи в панике! 12 самых глупых и бессмысленных использований упаковки товара

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экологи в панике! 12 самых глупых и бессмысленных использований упаковки товара

Пока мировой океан утопает в пластике, а мусор на планете уже некуда девать, на производствах и в магазинах продолжают плодить бесполезную и неразлагаемую упаковку. Страшнее всего, когда это делают с фруктами и овощами. Ведь их всегда можно помыть, а от механических повреждений защищает собственная кожица. И что раздражает еще больше, так это то, что с покупателей требуют дополнительные деньги. Собрали для вас фотоподборку самых возмутительных упаковок товаров.

1. Три напитка и три коробки для них.


Aethermancer 

2. Каждый маршмэллоу в отдельной упаковке.


A_Talking_iPod 

3. Изолированные ломтики хлеба.


bernardmarx27 

4. Мини-упаковки в одной большой.


Woody1992 

5. 20 железных гвоздей в индивидуальной упаковке.


Zornhauhesus 

6. Очищенные мандарины в пластике.


c08306834 

7. Плёнки мало не бывает.


Alexii2 

8. Глядя на эти помидоры, так и хочется спасти их из плена полиэтиленовой плёнки.


mrFLONK 

9. Яблоки в тубусах – что-то новенькое.


10. Вот так отправили покупателям несколько аккумуляторов и карт памяти.


11. Одинокий апельсин.


12. Нужно ещё больше упаковки!


13. Клубника в упаковке. 1 штука – $21.


Ree81 

 

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Пока мировой океан утопает в пластике, а мусор на планете уже некуда девать, на производствах и в магазинах продолжают плодить бесполезную и неразлагаемую...
 
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