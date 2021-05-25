Экологи в панике! 12 самых глупых и бессмысленных использований упаковки товара

Источник материала: ОНТ

Пока мировой океан утопает в пластике, а мусор на планете уже некуда девать, на производствах и в магазинах продолжают плодить бесполезную и неразлагаемую упаковку. Страшнее всего, когда это делают с фруктами и овощами. Ведь их всегда можно помыть, а от механических повреждений защищает собственная кожица. И что раздражает еще больше, так это то, что с покупателей требуют дополнительные деньги. Собрали для вас фотоподборку самых возмутительных упаковок товаров.

1. Три напитка и три коробки для них.



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2. Каждый маршмэллоу в отдельной упаковке.



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3. Изолированные ломтики хлеба.



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4. Мини-упаковки в одной большой.



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5. 20 железных гвоздей в индивидуальной упаковке.



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6. Очищенные мандарины в пластике.



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7. Плёнки мало не бывает.



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8. Глядя на эти помидоры, так и хочется спасти их из плена полиэтиленовой плёнки.



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9. Яблоки в тубусах – что-то новенькое.





10. Вот так отправили покупателям несколько аккумуляторов и карт памяти.





11. Одинокий апельсин.





12. Нужно ещё больше упаковки!





13. Клубника в упаковке. 1 штука – $21.



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