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Экологи в панике! 12 самых глупых и бессмысленных использований упаковки товара
Источник материала: ОНТ
Пока мировой океан утопает в пластике, а мусор на планете уже некуда девать, на производствах и в магазинах продолжают плодить бесполезную и неразлагаемую упаковку. Страшнее всего, когда это делают с фруктами и овощами. Ведь их всегда можно помыть, а от механических повреждений защищает собственная кожица. И что раздражает еще больше, так это то, что с покупателей требуют дополнительные деньги. Собрали для вас фотоподборку самых возмутительных упаковок товаров.
1. Три напитка и три коробки для них.
2. Каждый маршмэллоу в отдельной упаковке.
3. Изолированные ломтики хлеба.
4. Мини-упаковки в одной большой.
5. 20 железных гвоздей в индивидуальной упаковке.
6. Очищенные мандарины в пластике.
7. Плёнки мало не бывает.
8. Глядя на эти помидоры, так и хочется спасти их из плена полиэтиленовой плёнки.
9. Яблоки в тубусах – что-то новенькое.
10. Вот так отправили покупателям несколько аккумуляторов и карт памяти.
11. Одинокий апельсин.
12. Нужно ещё больше упаковки!
13. Клубника в упаковке. 1 штука – $21.
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Пока мировой океан утопает в пластике, а мусор на планете уже некуда девать, на производствах и в магазинах продолжают плодить бесполезную и неразлагаемую...
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