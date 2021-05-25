Сборная Канады по хоккею проиграла третий матч подряд в чемпионате мира

Источник материала: ОНТ

Этот чемпионат мира полон неожиданностей – тот, кто еще вчера считался фаворитом, оказался на грани вылета с турнира.

Речь о сборную Канаду, которая проиграла третий матч подряд. После поражений от команд Латвии и США, канадцы уступили сборной Германии – 1:3.

Никогда ранее на чемпионатах мира кленовые листья так плохо не стартовали. После трёх игр у сборной Канады нет очков, всего три заброшенные шайбы и 7-е место в группе «Б».

Попасть в плей-офф при таком раскладе практически нереально.

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