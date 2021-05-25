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Сборная Канады по хоккею проиграла третий матч подряд в чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
Этот чемпионат мира полон неожиданностей – тот, кто еще вчера считался фаворитом, оказался на грани вылета с турнира.
Речь о сборную Канаду, которая проиграла третий матч подряд. После поражений от команд Латвии и США, канадцы уступили сборной Германии – 1:3.
Никогда ранее на чемпионатах мира кленовые листья так плохо не стартовали. После трёх игр у сборной Канады нет очков, всего три заброшенные шайбы и 7-е место в группе «Б».
Попасть в плей-офф при таком раскладе практически нереально.
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Этот чемпионат мира полон неожиданностей – тот, кто еще вчера считался фаворитом, оказался на грани вылета с турнира. Речь о сборную Канаду, которая проиграла...
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