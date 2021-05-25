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Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии
Источник материала: ОНТ
Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров Лиги.
Главный тренер «Манчестер Сити» привёл свою команду к третьему чемпионскому титулу в английской премьер-лиге за четыре сезона. Ближайшего соперника – «Манчестер Юнайтед» чемпионы опередили на 12 очков.
Кроме того, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» четвёртый раз подряд выиграли Кубок Английской Лиги.
Лучшим тренером сезона в Англии Гвардиола становится во второй раз.
Фото: Pinterest
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Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров Лиги. Главный тренер «Манчестер Сити» привёл свою команду к третьему чемпионскому титулу в английской премьер-лиге...
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