Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии

Источник материала: ОНТ

Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров Лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити» привёл свою команду к третьему чемпионскому титулу в английской премьер-лиге за четыре сезона. Ближайшего соперника – «Манчестер Юнайтед» чемпионы опередили на 12 очков.

Кроме того, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» четвёртый раз подряд выиграли Кубок Английской Лиги.

Лучшим тренером сезона в Англии Гвардиола становится во второй раз.

Фото: Pinterest

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