﻿ Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии

Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров Лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити» привёл свою команду к третьему чемпионскому титулу в английской премьер-лиге за четыре сезона. Ближайшего соперника – «Манчестер Юнайтед» чемпионы опередили на 12 очков.

Кроме того, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» четвёртый раз подряд выиграли Кубок Английской Лиги. 

Лучшим тренером сезона в Англии Гвардиола становится во второй раз.

Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров Лиги. Главный тренер «Манчестер Сити» привёл свою команду к третьему чемпионскому титулу в английской премьер-лиге...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што зробіць Байдэн зь Беларусьсю. Два варыянты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by