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В Париже открылась выставка фотографий, посвящённая лесам Амазонии
Источник материала: ОНТ
«Амазония» глазами бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгаду.
В парижской филармонии открылась необычная выставка. На стендах – 200 чёрно-белых фотографий на которых изображены индейцы.
Снимки автор сделал во время семилетнего пребывания в Амазонских лесах. Для презентации работ даже сочинили оригинальный саундтрек.
Так фотограф хотел обратить внимание властей на проблемы племён, о которых он знает не понаслышке.
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«Амазония» глазами бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгаду. В парижской филармонии открылась необычная выставка. На стендах – 200 чёрно-белых фотографий...
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