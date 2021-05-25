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В Париже открылась выставка фотографий, посвящённая лесам Амазонии

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Париже открылась выставка фотографий, посвящённая лесам Амазонии

«Амазония» глазами бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгаду.

В парижской филармонии открылась необычная выставка. На стендах – 200 чёрно-белых фотографий на которых изображены индейцы.

Снимки автор сделал во время семилетнего пребывания в Амазонских лесах. Для презентации работ даже сочинили оригинальный саундтрек.

Так фотограф хотел обратить внимание властей на проблемы племён, о которых он знает не понаслышке.

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«Амазония» глазами бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгаду. В парижской филармонии открылась необычная выставка. На стендах – 200 чёрно-белых фотографий...
 
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