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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дело, возбужденного в отношении участника анархистского движения Николая Дедка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следственный комитет сообщает о том, что правоохранителями были получены доказательства о причастности Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Согласно информации следствия, 23 августа обвиняемый принял активное участие в несанкционированных акциях протеста, в ходе которых, по версии следователей, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта. Кроме того, ему вменяется администрирование признанного экстремистским Telegram-канала.

По словам следователей, они обладают неопровержимыми доказательствами, свидетельствующими о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Также его подозревают в распространении материалов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе.

Напомним, Николай Дедок был задержан в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где он продолжительное время скрывался от правоохранителей. По данным правоохранителей, в ходе обыска у него были изъяты «Коктейли Молотова».

Теперь фигуранту дела предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта, ч.2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет), а также ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). В данный момент обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного деля переданы в прокуратуру для направления в суд.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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