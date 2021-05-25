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«Агенты КГБ», которые находились на борту самолёта Ryanair, оказались рядовыми пассажирами

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наряду с откровенными вейками некоторые СМИ уже успели сообщить о том, что на борту самолета Ryanair якобы были сотрудники Комитета госбезопасности.

Снова не подтвердилось. Спекулировать на теме не выходит, информационная провокация разбилась об очередное доказательство.

Пассажиров, которые решили не продолжать полёт до Вильнюса, отыскали.

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Наряду с откровенными вейками некоторые СМИ уже успели сообщить о том, что на борту самолета Ryanair якобы были сотрудники Комитета госбезопасности. Снова не...
 
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