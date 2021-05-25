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В Испании внутри фигуры динозавра нашил мертвое тело: мужчина залез туда за телефоном и погиб

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании внутри фигуры динозавра нашил мертвое тело: мужчина залез туда за телефоном и погиб

В Испании, в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, внутри декоративной фигуры динозавра обнаружили мертвое тело мужчины.  Об этом сообщает BBC.

Местный житель прогуливался с сыном, когда они почувствовали неприятный запах, исходящий от стоящей неподалеку фигуры динозавра. Заглянув внутрь через трещину сделанной из папье-маше фигуры, мужчина увидел труп.

О страшной находке тут же были извещены экстренные службы, чьи специалисты вскоре разрезали статую и извлекли из неё тело.

Согласно данным местных СМИ, погибший провалился внутрь фигуры при попытке достать оттуда упавший телефон. В результате неудачной попытки мужчина оказался в ловушке, из которой выбраться самостоятельно он уже не мог.

В данный момент полиция ожидает результатов вскрытия погибшего, чтобы сообщить о точных причинах смерти. Саму фигуру динозавра уже демонтировали.

Фото: Pixabay

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В Испании, в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, внутри декоративной фигуры динозавра обнаружили мертвое тело мужчины.  Об этом сообщает BBC. Местный...
 
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