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В Испании внутри фигуры динозавра нашил мертвое тело: мужчина залез туда за телефоном и погиб
Источник материала: ОНТ
В Испании, в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, внутри декоративной фигуры динозавра обнаружили мертвое тело мужчины. Об этом
Местный житель прогуливался с сыном, когда они почувствовали неприятный запах, исходящий от стоящей неподалеку фигуры динозавра. Заглянув внутрь через трещину сделанной из папье-маше фигуры, мужчина увидел труп.
О страшной находке тут же были извещены экстренные службы, чьи специалисты вскоре разрезали статую и извлекли из неё тело.
Согласно данным местных СМИ, погибший провалился внутрь фигуры при попытке достать оттуда упавший телефон. В результате неудачной попытки мужчина оказался в ловушке, из которой выбраться самостоятельно он уже не мог.
В данный момент полиция ожидает результатов вскрытия погибшего, чтобы сообщить о точных причинах смерти. Саму фигуру динозавра уже демонтировали.
Фото: Pixabay
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В Испании, в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, внутри декоративной фигуры динозавра обнаружили мертвое тело мужчины. Об этом сообщает BBC. Местный...
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