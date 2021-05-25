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Обувь на лето 2021. В моде – квадратный мысок, ремешки и толстая платформа

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обувь на лето 2021. В моде – квадратный мысок, ремешки и толстая платформа

Присматриваете обувь на лето и не знаете что выбрать? Мы собрали подборку модных и удобных вариантов обуви на лето. Выбирайте!

1. Тонкая шнуровка и ремешки. 

Босоножки на шнуровке уже не первый год носят модницы всего мира. Такая обувь смотрится очень женственно и подчеркивает тонкие голени. Удачно шнуровку и ремешки дополняют квадратный мысок и небольшой каблук.

2. Сланцы

Сланцы в этом сезоне можно встретить во всех модных магазинах в различных вариациях. Отличный повседневный вариант. Также присмотритесь к вариантам с квадратным мысом и к ярким цветам.

3. Вьетнамки

Вьетнамки получили новое дыхание в 2021 году. Преимущественно их делают на толстой платформе. Круто смотрится в платьями миди, бермудами, джинсами прямого кроя.

4. Толстая платформа

Сандалии, босоножки, сланцы – любая обувь на платформе летом 2021 будет смотреться удачно. Плюс добавит вам несколько сантиметров роста. и по лужам не так страшно ходить.

5. Сандалии на ремешках

В моду в этом сезоне вернулись сандалии из детства – на толстых ремешках и платформе. Очень стильно смотрятся с длинными носками. Такая обувь идеально подойдёт к любым образам – и джинсам, и лёгким платьям, и шортам. Так что если вы ищите универсальный вариант на все случаи, это то, что вам надо. 

Фото: Pinterst

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Присматриваете обувь на лето и не знаете что выбрать? Мы собрали подборку модных и удобных вариантов обуви на лето. Выбирайте! 1. Тонкая шнуровка и ремешки. ...
 
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