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Обувь на лето 2021. В моде – квадратный мысок, ремешки и толстая платформа
Источник материала: ОНТ
Присматриваете обувь на лето и не знаете что выбрать? Мы собрали подборку модных и удобных вариантов обуви на лето. Выбирайте!
1. Тонкая шнуровка и ремешки.
Босоножки на шнуровке уже не первый год носят модницы всего мира. Такая обувь смотрится очень женственно и подчеркивает тонкие голени. Удачно шнуровку и ремешки дополняют квадратный мысок и небольшой каблук.
2. Сланцы
Сланцы в этом сезоне можно встретить во всех модных магазинах в различных вариациях. Отличный повседневный вариант. Также присмотритесь к вариантам с квадратным мысом и к ярким цветам.
3. Вьетнамки
Вьетнамки получили новое дыхание в 2021 году. Преимущественно их делают на толстой платформе. Круто смотрится в платьями миди, бермудами, джинсами прямого кроя.
4. Толстая платформа
Сандалии, босоножки, сланцы – любая обувь на платформе летом 2021 будет смотреться удачно. Плюс добавит вам несколько сантиметров роста. и по лужам не так страшно ходить.
5. Сандалии на ремешках
В моду в этом сезоне вернулись сандалии из детства – на толстых ремешках и платформе. Очень стильно смотрятся с длинными носками. Такая обувь идеально подойдёт к любым образам – и джинсам, и лёгким платьям, и шортам. Так что если вы ищите универсальный вариант на все случаи, это то, что вам надо.
Фото: Pinterst
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Присматриваете обувь на лето и не знаете что выбрать? Мы собрали подборку модных и удобных вариантов обуви на лето. Выбирайте! 1. Тонкая шнуровка и ремешки. ...
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