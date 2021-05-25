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Железнодорожная авария в Малайзии: пострадали более 200 человек

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Железнодорожная авария в Малайзии: пострадали более 200 человек

В Малайзии расследуют железнодорожную аварию – столкнулись поезда.  Пострадавших – больше 200 человек. Жертв нет.

Авария произошла в тоннеле метро Куала-Лумпура. Составы врезались лоб в лоб.

Известно, что один из них был беспилотный, им управлял компьютер. Второй – экспериментальный, выполнял тестовый рейс.

Как оказались поезда на одном пути – выясняется.

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В Малайзии расследуют железнодорожную аварию – столкнулись поезда.  Пострадавших – больше 200 человек. Жертв нет. Авария произошла в тоннеле метро Куала-Лумпура....
 
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