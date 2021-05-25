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На проспекте Независимости в Минске опрокинулась легковушка

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На проспекте Независимости в Минске опрокинулась легковушкаМинске опрокинулась легковушка" class="one-news__figure-img">

Легковой Ford на высокой скорости врезался в бордюр и опрокинулся на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. Автомобиль ехал по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской.  На высокой скорости она не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где автомобиль перевернулся.

Дмитрий Кендыш, старший инспектор отдела дорожного движения Октябрьского РУВД: «Водитель автомобиля Форд Фокус, двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Ленина, в направлении улицы Московской, на высокой скорости не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажиры получили телесные повреждения. Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В момент столкновения в автомобиле находились пять человек – три девушки и двое парней. Все они были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета, проводится осмотр места ДТП, опрашиваются свидетели. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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Легковой Ford на высокой скорости врезался в бордюр и опрокинулся на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно...
 
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