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На проспекте Независимости в Минске опрокинулась легковушка
Источник материала: ОНТМинске опрокинулась легковушка" class="one-news__figure-img">
Легковой Ford на высокой скорости врезался в бордюр и опрокинулся на проспекте Независимости в Минске. Об этом
Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. Автомобиль ехал по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской. На высокой скорости она не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где автомобиль перевернулся.
По данным правоохранителей, водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В момент столкновения в автомобиле находились пять человек – три девушки и двое парней. Все они были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета, проводится осмотр места ДТП, опрашиваются свидетели. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Легковой Ford на высокой скорости врезался в бордюр и опрокинулся на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно...
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