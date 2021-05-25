ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маликова, Заворотнюк... ТОП-5 самых красивых дочерей российских звёзд

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Маликова, Заворотнюк... ТОП-5 самых красивых дочерей российских звёзд

1. Стефания Маликова, 21 год

Стефания – дочь Дмитрия Маликова уже давно покорила своей красотой общественность. Миниатюрная фигура, большие голубые глаза и обворожительная улыбка – всё это ставит её в топ дочерей-красавиц российских звёзд. Девушка учится в МГИМО, развивает собственный бренд одежды, увлекается моделингом. Много времени Стеша уделяет классической литературе, вокалу и танцам. Но признаётся, что по стопам отца идти не собирается – шоу-бизнес не привлекает.


instagram.com/steshamalikova

2. Анна Заворотнюк, 25 лет

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк унаследовала черты лица матери – её роскошные тёмные волосы и бесконечное обаяние. Многие даже не сразу могут отличить её от Анастасии. Девушка попробовала себя на телевидение, в бизнесе, моделинге. Сейчас занимается блогерством.


instagram.com/anna_zavorotnyuk

3. Ульяна Добровская, 19 лет

Дочь Ренаты Литвиновой внешне очень напоминает мать. Такие же тонкие и аристократичные черты лица, белокурые волосы, стройный стан. Девушка также начала сниматься в кино. Последним фильмом стал «Северный ветер», спродюсированный её мамой. 


instagram.com/ulianadobrovskaya

4. Алеся Кафельникова, 22 года

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова с годами становится всё краше и краше. Обладательница красивых черт лица и идеальной фигуры идеально выглядит перед камерой. Яркая внешность помогла ей добиться успеха в моделинге.


instagram.com/kafelnikova_a

5. Елизавета Боярская, 35 лет

Ну, и куда же без Елизаветы Боярской – дочери легенды Советского кино и эстрады. Хоть Лиза и на десяток лет старше девушек из ТОПа её внешность нельзя не отметить. Но выделяют её не только выразительные скулы, большие глаза и тонкий нос. Незабываемый низкий голос и талант актрисы позволили ей добиться высот в карьере. В 2018 году она получила звание заслуженной артистки России. 


instagram.com/lizavetabo


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. Стефания Маликова, 21 год Стефания – дочь Дмитрия Маликова уже давно покорила своей красотой общественность. Миниатюрная фигура, большие голубые глаза и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што зробіць Байдэн зь Беларусьсю. Два варыянты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by