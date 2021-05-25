Маликова, Заворотнюк... ТОП-5 самых красивых дочерей российских звёзд

Источник материала: ОНТ

1. Стефания Маликова, 21 год

Стефания – дочь Дмитрия Маликова уже давно покорила своей красотой общественность. Миниатюрная фигура, большие голубые глаза и обворожительная улыбка – всё это ставит её в топ дочерей-красавиц российских звёзд. Девушка учится в МГИМО, развивает собственный бренд одежды, увлекается моделингом. Много времени Стеша уделяет классической литературе, вокалу и танцам. Но признаётся, что по стопам отца идти не собирается – шоу-бизнес не привлекает.



instagram.com/steshamalikova

2. Анна Заворотнюк, 25 лет

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк унаследовала черты лица матери – её роскошные тёмные волосы и бесконечное обаяние. Многие даже не сразу могут отличить её от Анастасии. Девушка попробовала себя на телевидение, в бизнесе, моделинге. Сейчас занимается блогерством.



instagram.com/anna_zavorotnyuk

3. Ульяна Добровская, 19 лет

Дочь Ренаты Литвиновой внешне очень напоминает мать. Такие же тонкие и аристократичные черты лица, белокурые волосы, стройный стан. Девушка также начала сниматься в кино. Последним фильмом стал «Северный ветер», спродюсированный её мамой.



instagram.com/ulianadobrovskaya

4. Алеся Кафельникова, 22 года

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова с годами становится всё краше и краше. Обладательница красивых черт лица и идеальной фигуры идеально выглядит перед камерой. Яркая внешность помогла ей добиться успеха в моделинге.



instagram.com/kafelnikova_a

5. Елизавета Боярская, 35 лет

Ну, и куда же без Елизаветы Боярской – дочери легенды Советского кино и эстрады. Хоть Лиза и на десяток лет старше девушек из ТОПа её внешность нельзя не отметить. Но выделяют её не только выразительные скулы, большие глаза и тонкий нос. Незабываемый низкий голос и талант актрисы позволили ей добиться высот в карьере. В 2018 году она получила звание заслуженной артистки России.



instagram.com/lizavetabo





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