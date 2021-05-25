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Число киберпреступлений за 2020 год увелчилось на 270%: как не попасться на удочку мошенников?
Источник материала: ОНТ
Каждые 39 секунд происходит хакерская атака на тот или иной сайт. Суровая статистика, основанная на американском исследовании.
На самом деле цифровой шантаж – пусть и молодая, но очень опасная форма киберпреступности, инструменты которой специальные вредоносные программы.
Так, например, семь лет назад группе хакеров из России удалось украсть более одного миллиарда паролей и аккаунтов у самых разных компаний. А 17 лет назад из офисов японских банков хакеры выкрали пароли от банковских счетов на сумму 400 миллионов долларов.
Также хакеры могут угрожать утечкой личной информации с компьютеров, атакованных вирусом, требуя от их владельцев выкуп. Киберпреступления по такому сценарию – самый распространенный вид преступности через сеть.
Напомним, в Беларуси за первые месяцы 2021 года рост количества хищений с банковских карточек белорусов увеличился более чем на 270% по сравнению с этим же периодом 2020 года по данным Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
А во время пандемии у хакеров появились новые цели: порталы, связанные с производством и распределением вакцины, а также обучающие платформы и серверы, позволяющие работать из дома.
Так что будьте внимательны! Ваша безопасность в ваших руках!
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Каждые 39 секунд происходит хакерская атака на тот или иной сайт. Суровая статистика, основанная на американском исследовании. На самом деле цифровой шантаж –...
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