Число киберпреступлений за 2020 год увелчилось на 270%: как не попасться на удочку мошенников?

Источник материала: ОНТ

Каждые 39 секунд происходит хакерская атака на тот или иной сайт. Суровая статистика, основанная на американском исследовании.





На самом деле цифровой шантаж – пусть и молодая, но очень опасная форма киберпреступности, инструменты которой специальные вредоносные программы.

Так, например, семь лет назад группе хакеров из России удалось украсть более одного миллиарда паролей и аккаунтов у самых разных компаний. А 17 лет назад из офисов японских банков хакеры выкрали пароли от банковских счетов на сумму 400 миллионов долларов.

Также хакеры могут угрожать утечкой личной информации с компьютеров, атакованных вирусом, требуя от их владельцев выкуп. Киберпреступления по такому сценарию – самый распространенный вид преступности через сеть.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкопа: «Многие уже наслышаны о той ситуации, когда звонят якобы представители банковских учреждений и просят под различными благовидными предлогами предоставить информацию конфиденциального характера. Это так называемое преступление вишинг. То есть психологическое воздействие на наших граждан с целью получения от них информации конфиденциального характера. Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что злоумышленники пытаются изменить методы своих действий и поступающие телефонные звонки адресуют не от имени сотрудников банковских учреждений, а от имени иных представителей. То ли это правоохранительные органы, то ли иные структуры».

Напомним, в Беларуси за первые месяцы 2021 года рост количества хищений с банковских карточек белорусов увеличился более чем на 270% по сравнению с этим же периодом 2020 года по данным Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

А во время пандемии у хакеров появились новые цели: порталы, связанные с производством и распределением вакцины, а также обучающие платформы и серверы, позволяющие работать из дома.

Так что будьте внимательны! Ваша безопасность в ваших руках!

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