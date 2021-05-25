Политика двойных стандартов в действии: саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, и даже пригласить международных экспертов для расследования.



Об этом накануне заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

Однако ни одна из западных стран не запросила информацию. Никому не нужны ответы и никому не нужна правда. Запад намеренно политизирует тему.

Накануне поздно вечером завершился саммит ЕС.

Саммит, на котором лидеры стран ЕС собирались концентрироваться на вопросах пандемии, вакцинации, открытия границ, отношениях с Россией и конфликте на Ближнем Востоке сменил информационную повестку выставив на первое место инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair.

Ещё до начала саммита в экспертных кругах появилось достаточно много обсуждений того, что реакция и западных стран, и международных организаций, таких как ОБСЕ или НАТО на текущие события была на удивление оперативной и скоординированной, что редкость в последнее время.

Заявления западных политиков, как правило, заканчивались призывом введения максимально жёстких санкций в отношении официального Минска. При этом похожие инциденты, которые случались в том числе и на территории Европы, Запад демонстративно не вспоминает.

В 2013 году в столице Австрии по требованию США в погоне за агентом ЦРУ Сноуденом сажали самолёт президента Боливии, в США посадили борт первого замминистра финансов России, пять лет назад самолёт Белавиа, летевший из Киева, развернули обратно, чтобы снять с рейса гражданина Армении, активиста антимайдана.

Но в нынешнем случае всё, похоже, было предрешено.

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: «Сегодня у нас будет особый пункт в повестке дня, которого не было пару дней назад. Как вы можете догадаться, я говорю о вынужденной посадке этого самолета Ryanair в Минске, которую мы считаем совершенно неприемлемой, а также об аресте двух пассажиров. Мы просим их немедленно освободить. Мы собираемся обсудить меры, которые необходимо принять, потому что это не может остаться без последствий».

Практически все последующие заявления прибывающих европолитиков были в похожем ключе. Многие уже вынесли свои вердикты о случившемся несмотря на то, что специалисты международной гражданской авиации ещё не дали своё заключение, а белорусские власти заявили о готовности провести абсолютно прозрачное расследование. В Москве призывают Брюссель не спешить с выводами.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель МИД Беларуси сделал развёрнутое заявления, подчеркнул готовность Минска действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и в случае необходимости обеспечить приём международных экспертов. Думаю, это абсолютно разумный подход».

Однако европолитики решили по-своему – сначала санкции, потом разбирательства. Участники саммита призвали Евросовет принять решение о запрете белорусским самолётам совершать рейсы в страны Евросоюза, а европейским авиакомпаниям рекомендовать не летать через территорию Беларуси, также речь идёт о возможном расширении экономического давления на Минск.

Решения, принятые на нынешнем саммите, ещё не вступают в законную силу. По правилам они должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС министрами иностранных дел. По некоторой информации, на это может уйти около месяца.

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