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Политика двойных стандартов в действии: саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Источник материала: ОНТ
Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, и даже пригласить международных экспертов для расследования.
Однако ни одна из западных стран не запросила информацию. Никому не нужны ответы и никому не нужна правда. Запад намеренно политизирует тему.
Накануне поздно вечером завершился саммит ЕС.
Саммит, на котором лидеры стран ЕС собирались концентрироваться на вопросах пандемии, вакцинации, открытия границ, отношениях с Россией и конфликте на Ближнем Востоке сменил информационную повестку выставив на первое место инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair.
Ещё до начала саммита в экспертных кругах появилось достаточно много обсуждений того, что реакция и западных стран, и международных организаций, таких как ОБСЕ или НАТО на текущие события была на удивление оперативной и скоординированной, что редкость в последнее время.
Заявления западных политиков, как правило, заканчивались призывом введения максимально жёстких санкций в отношении официального Минска. При этом похожие инциденты, которые случались в том числе и на территории Европы, Запад демонстративно не вспоминает.
В 2013 году в столице Австрии по требованию США в погоне за агентом ЦРУ Сноуденом сажали самолёт президента Боливии, в США посадили борт первого замминистра финансов России, пять лет назад самолёт Белавиа, летевший из Киева, развернули обратно, чтобы снять с рейса гражданина Армении, активиста антимайдана.
Но в нынешнем случае всё, похоже, было предрешено.
Практически все последующие заявления прибывающих европолитиков были в похожем ключе. Многие уже вынесли свои вердикты о случившемся несмотря на то, что специалисты международной гражданской авиации ещё не дали своё заключение, а белорусские власти заявили о готовности провести абсолютно прозрачное расследование. В Москве призывают Брюссель не спешить с выводами.
Однако европолитики решили по-своему – сначала санкции, потом разбирательства. Участники саммита призвали Евросовет принять решение о запрете белорусским самолётам совершать рейсы в страны Евросоюза, а европейским авиакомпаниям рекомендовать не летать через территорию Беларуси, также речь идёт о возможном расширении экономического давления на Минск.
Решения, принятые на нынешнем саммите, ещё не вступают в законную силу. По правилам они должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС министрами иностранных дел. По некоторой информации, на это может уйти около месяца.
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Политика двойных стандартов в действии: саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, и даже пригласить международных экспертов для расследования.Об этом накануне...
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