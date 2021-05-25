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Короли селфи: 10 невообразимо смешных фото питомцев и их хозяев

25.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Короли селфи: 10 невообразимо смешных фото питомцев и их хозяев

Много кто мечтает сделать идеальное фото со своим питомцем, только вот далеко не все животные любят фотографироваться. Что из этого выходит – смотрите сами. Только кажется, что питомцы, даже не стараясь, своим обаянием затмили хозяев. Высунутые языки, удивлённые и осуждающие взгляды – эмоциональность фото просто зашкаливает!

1. Самое мило фото!


Bliss266 

2. Самый динамичный кадр.


noblesteeda 

3. Когда хорошо вышел на фото, а твой друг – нет.


MarsNirgal  

4. Да не хочу я фотографироваться!


skyslayer5996  

5. Идеальная совместимость.


CallMeEiffelPlower 

6. Кажется, вы моргнули на фото.


Stevecat032 

7. Ну, может хватит уже фоткаться?


 slothwoman 

8. Интересно, что он там такое увидел.


9. Правду говорят, что питомцы и их хозяева похожи.


jessylil89 

10. Классическое фото со всеми котами.


rejeverdeen 

 

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Много кто мечтает сделать идеальное фото со своим питомцем, только вот далеко не все животные любят фотографироваться. Что из этого выходит – смотрите сами. Только...
 
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