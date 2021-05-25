|
Короли селфи: 10 невообразимо смешных фото питомцев и их хозяев
Источник материала: ОНТ
Много кто мечтает сделать идеальное фото со своим питомцем, только вот далеко не все животные любят фотографироваться. Что из этого выходит – смотрите сами. Только кажется, что питомцы, даже не стараясь, своим обаянием затмили хозяев. Высунутые языки, удивлённые и осуждающие взгляды – эмоциональность фото просто зашкаливает!
1. Самое мило фото!
2. Самый динамичный кадр.
3. Когда хорошо вышел на фото, а твой друг – нет.
4. Да не хочу я фотографироваться!
5. Идеальная совместимость.
6. Кажется, вы моргнули на фото.
7. Ну, может хватит уже фоткаться?
8. Интересно, что он там такое увидел.
9. Правду говорят, что питомцы и их хозяева похожи.
10. Классическое фото со всеми котами.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Много кто мечтает сделать идеальное фото со своим питомцем, только вот далеко не все животные любят фотографироваться. Что из этого выходит – смотрите сами. Только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)