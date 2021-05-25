﻿ Бизнес по-беларуски: работник СТО брал взятки за успешное прохождение техосмотра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бизнес по-беларуски: работник СТО брал взятки за успешное прохождение техосмотра

25.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске раскрыли коррупционную схему работника СТО и его знакомого.

Они брали взятки за успешное прохождение техосмотра на диагностической станции, несмотря на неисправности автомобилей. 
 


Все было организовано так: незадолго до прохождения техосмотра работник СТО получал от своего знакомого листок с госномером машины, которая должна была пройти ТО несмотря ни на что. Мужчина действительно не обращал внимание на неисправности, за что получал небольшую материальную компенсацию. 
 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске раскрыли коррупционную схему работника СТО и его знакомого.
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрыманых у «справе TUT.by» прызналі палітвязнямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by