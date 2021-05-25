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Бизнес по-беларуски: работник СТО брал взятки за успешное прохождение техосмотра
Источник материала: Партизан
В Минске раскрыли коррупционную схему работника СТО и его знакомого.
Они брали взятки за успешное прохождение техосмотра на диагностической станции, несмотря на неисправности автомобилей.
Все было организовано так: незадолго до прохождения техосмотра работник СТО получал от своего знакомого листок с госномером машины, которая должна была пройти ТО несмотря ни на что. Мужчина действительно не обращал внимание на неисправности, за что получал небольшую материальную компенсацию.
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В Минске раскрыли коррупционную схему работника СТО и его знакомого.
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