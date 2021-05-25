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Роман Протасевич. . Фото: Еврорадио

«Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена», – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.

«Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает. «И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием», – сказал Дмитрий Протасевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отец Романа Протасевича уверен, что его сына пытали Это не его слова и не его интонация, утверждает он.