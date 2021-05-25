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Отец Романа Протасевича уверен, что его сына пытали

25.05.2021 13:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Отец Романа Протасевича уверен, что его сына пытали
Роман Протасевич. . Фото: Еврорадио
Дмитрий Протасевич прокомментировал видео с «признаниями» сына.

Отец схваченного белорусскими спецслужбами оппозиционного блогера Романа Протасевича уверен, что сына заставили признать «вину» на видео, размещенном вчера в сети.

Дмитрий Протасевич, семья которого после начала репрессий в 2020-м попросила убежища в Польше, считает, что Романа били, пишет Reuters.

Напомним, что вместе с Романом Протасевичем задержали его девушку, гражданку России Софью Сапегу.

«Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена», – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.


По словам отца, Романа заставили произнести то, что он сказал на видео:

«Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает. «И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием», – сказал Дмитрий Протасевич.


23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. КГБ РБ показало видео «признания» блогера.

27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать «воздуха» страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

США призвали созвать заседание ICAO из-за инцидента, который может противоречить Чикагской конвенции.
 
Теги: Минск
 
 
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Это не его слова и не его интонация, утверждает он.
 
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