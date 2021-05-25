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Под «экспортные санкции» может попасть нефтяная отрасль
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Евросоюз рассматривает варианты санкций, ограничивающих экспорт из Беларуси. Об этом заявили в МИД Литвы.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался
В свою очередь, замглавы внешнеполитического ведомства страны Мантас Адоменас уточнил в эфир
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Евросоюз рассматривает варианты санкций, ограничивающих экспорт из Беларуси.
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