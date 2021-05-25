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Под «экспортные санкции» может попасть нефтяная отрасль

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Евросоюз рассматривает варианты санкций, ограничивающих экспорт из Беларуси. Об этом заявили в МИД Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался за введение секторальных санкций в отношении Беларуси: «Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной… Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС».

В свою очередь, замглавы внешнеполитического ведомства страны Мантас Адоменас уточнил в эфир «Эха Москвы», что экспортные ограничения могут коснуться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать «технологии, которые поступают в Белоруссию из Европы и ограничение финансовых механизмов».

 
 
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Евросоюз рассматривает варианты санкций, ограничивающих экспорт из Беларуси.
 
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