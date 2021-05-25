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«Каждый должен выбрать сторону». Мэр Риги снял флаги IIHF после требования Фазеля снять бчб-флаг
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
История с заменой красно-зеленого флага на чемпионате по футболу в Латвии имела продолжение.
После скандала и высылкой дипломатов обеих стран свое недовольство действиями латвийских властей высказал главы федерации хоккея Рене Фазель. Он обвинил мэра Риги в том, что он использует чемпионат мира по хоккею как свою политическую сцену перед выборами.
— Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас, —
Руководство IIHF попросило убрать флаги чемпионата мира и федерации «с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».
Мэр Риги отреагировал на требование Международной федерации хоккея восстановить красно-зелёный флаг Беларуси и… снял флаги МФХ.
«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги Мартиньш Стакис.
В этот же день президент Латвии назвал замену флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге «адекватной политической реакцией и сигналом, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства».
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История с заменой красно-зеленого флага на чемпионате по футболу в Латвии имела продолжение.
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