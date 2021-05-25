«Каждый должен выбрать сторону». Мэр Риги снял флаги IIHF после требования Фазеля снять бчб-флаг

Источник материала: Салiдарнасць

История с заменой красно-зеленого флага на чемпионате по футболу в Латвии имела продолжение.

После скандала и высылкой дипломатов обеих стран свое недовольство действиями латвийских властей высказал главы федерации хоккея Рене Фазель. Он обвинил мэра Риги в том, что он использует чемпионат мира по хоккею как свою политическую сцену перед выборами.

— Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас, — отреагировал на это Рене Фазель.

Руководство IIHF попросило убрать флаги чемпионата мира и федерации «с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

Мэр Риги отреагировал на требование Международной федерации хоккея восстановить красно-зелёный флаг Беларуси и… снял флаги МФХ.

«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги Мартиньш Стакис.





В этот же день президент Латвии назвал замену флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге «адекватной политической реакцией и сигналом, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства».

Фотофакт. Вслед за Ригой. В Вильнюсе вместо красно-зеленого теперь тоже развивается БЧБ-флаг (фото)