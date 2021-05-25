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Генсек НАТО призвал немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу
Источник материала: Навiны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно освободить задержанных 23 мая блогера и активиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».
Столтенберг также заявил, что «приветствует новые меры ЕС», принятые после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, и считает необходимым провести «срочное международное расследование опасной вынужденной посадки» воздушного судна.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно освободить задержанных 23 мая блогера и активиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Об...
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