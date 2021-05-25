ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генсек НАТО призвал немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу

25.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно освободить задержанных 23 мая блогера и активиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Генсек НАТО призвал немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу

Столтенберг также заявил, что «приветствует новые меры ЕС», принятые после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, и считает необходимым провести «срочное международное расследование опасной вынужденной посадки» воздушного судна.

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно освободить задержанных 23 мая блогера и активиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под «экспортные санкции» может попасть нефтяная отрасль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by