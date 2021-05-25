ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фото парней на милицейском УАЗе расценили как уголовное преступление

25.05.2021 13:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«На днях в Гатово местный житель увидел, как молодые люди фотографировались на служебном УАЗе, и рассказал об этом участковому, — сообщили в МВД. — Сотрудник обнаружил на машине вмятины и поврежденный регистрационный знак, после чего вместе с оперативниками установил причастных к этому лиц».

«Выяснилось, фотосессию прямо возле „опорки“ устроили местные жители (21 и 30 лет), которые приходили туда для дачи объяснений, — рассказали в милиции. — Желание взобраться на авто и сделать снимки возникло внезапно. После этого молодые люди скрылись, так и не посетив здание ОВД. Они нигде не работают, привлекались к уголовной ответственности за кражу и злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Сообщается, следователи расценили действия парней как хулиганство, совершенное группой лиц. Возбудили уголовное дело.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На днях в Гатово местный житель увидел, как молодые люди фотографировались на служебном УАЗе, и рассказал об этом участковому, — сообщили в МВД. — Сотрудник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное во вторник. Фазель потребовал у мэра Риги снять бчб-флаг -- тот ответил снятием флагов IIHF, тело Витольда Ашурко отдали родственникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by