Фото парней на милицейском УАЗе расценили как уголовное преступление

Источник материала: Onliner

«На днях в Гатово местный житель увидел, как молодые люди фотографировались на служебном УАЗе, и рассказал об этом участковому, — сообщили в МВД. — Сотрудник обнаружил на машине вмятины и поврежденный регистрационный знак, после чего вместе с оперативниками установил причастных к этому лиц».

«Выяснилось, фотосессию прямо возле „опорки“ устроили местные жители (21 и 30 лет), которые приходили туда для дачи объяснений, — рассказали в милиции. — Желание взобраться на авто и сделать снимки возникло внезапно. После этого молодые люди скрылись, так и не посетив здание ОВД. Они нигде не работают, привлекались к уголовной ответственности за кражу и злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Сообщается, следователи расценили действия парней как хулиганство, совершенное группой лиц. Возбудили уголовное дело.

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