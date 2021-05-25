Главное во вторник. Фазель потребовал у мэра Риги снять бчб-флаг -- тот ответил снятием флагов IIHF, тело Витольда Ашурко отдали родственникам

Источник материала: Onliner Итак, сегодня в Беларуси очередной вторник. Сегодня на замену бчб-флага в Риге отреагировал Рене Фазель, потребовав снять флаг возле гостиницы. И получил ответ от мэра. В то же время родственники Витольда Ашурко рассказали, что им выдали тело погибшего. Обо всем по традиции рассказываем ниже.

Фазель потребовал у мэра Риги снять бчб-флаг -- тот ответил снятием флагов IIHF

Вчера возле одной из гостиниц в Риге были вывешены флаги всех стран — участниц проходящего там чемпионата мира по хоккею. Госфлаг Беларуси там заменили на бело-красно-белый. Замену проводили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. Подробности этого инцидента приводит агентство LETA . На эти действия отреагировал Рене Фазель, потребовав снять флаг возле гостиницы. И получил ответ от мэра Риги.

Вот что сказал по поводу замены флагов сам Фазель: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

На это заявление отреагировал и мэр Риги Мартиньш Стакис.

«Президент IIHF требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF», — написал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Ранее белорусские депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии, сообщает БЕЛТА.

«Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Беларуси расценивает это как нарушение норм международного права», — говорится в заявлении.

А еще о смене флага высказался и Игорь Марзалюк. Он сказал, что «только белорусская нация через свою коллективную волю, которую она высказывает на референдуме, может сменить цвет на флаге».

«Никто больше этого сделать не может. Тем более заменить флаг на флагштоке. Охамевшим чиновникам зарубежного государства про это просто нужно помнить. Есть вещи, которые являются абсолютными. Есть вещи, которые определяются тут и только нами», — заявил он.

Кроме того, по сообщению «РИА Новости», в Кремле назвали вопиющим событием замену флага Беларуси в Риге.

Тело Витольда Ашурко отдали родственникам

Брат Витольда Ашурко сообщил Onliner, что сегодня родственникам выдали тело погибшего. Похороны состоятся завтра в Березовке. Прощание пройдет в Доме быта с 9 до 13 часов, в 14:00 начнется имша.

Напомним, о смерти Витольда Ашурко в колонии стало известно 21 мая.

Предварительная причина — остановка сердца. Ашурку было 50 лет. Он — активист из Березовки, член партии БНФ и координатор движения «За свободу». По информации «Нашай Нівы», от Витольда не было писем последние две недели.





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