Захват борта Ryanair обвалил котировки белорусских евробондов

Источник материала: АФН

Стоимость белорусских еврооблигаций, которые торгуются на вторичном рынке, резко снизилась за последние сутки, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Так, цена еврооблигаций «Беларусь-2031» (с погашением в 2031 году) снизилась на вторичном рынке евробондов на этой неделе с 93,76% от номинала до 91,13% от номинала.

Цена евробондов «Беларусь-2030» упала с 93,26% до 91,66% от номинала, евробондов «Беларусь-2027» – с 103,71% до 100,55% от номинала, облигаций «Беларусь-2026» – с 96,626% до 94,795% от номинала.

Таким образом, за последние сутки резко снизились котировки всех выпусков белорусских евробондов, которые находятся в обращении, передает БелаПАН.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.

Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых.