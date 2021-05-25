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"Каждый должен выбрать сторону": мэр Риги из-за заявления Фазеля снял и флаг IIHF

25.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис, где проходит ЧМ по хоккею, заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.


фото носит иллюстративный характер


Глава IIHF Рэне Фазель потребовал вернуть красно-зеленый флаг. В ответ на это Мартиньш Стакис снял и флаг IIHF.

«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги в твиттере.

Напомним, что накануне МИД Беларуси выслал посла Латвии и работников посольства в Минске. Латвия ответила симметрично. Президент Латвии Эгил Левитс поддержал действия мэра Риги.
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис, где проходит ЧМ по хоккею, заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
 
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