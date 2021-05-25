Власти Беларуси занервничали из-за заявления Украины о прекращении авиасообщения









"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине.





Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств", - сообщает посольство Беларуси в Украине.





Интерфакс . В частности, в белорусском посольстве отметили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев- Минск , был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации, передает





В диппредставительстве подчеркнули, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и ее граждане.





"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов", - пояснили в посольстве.





В ноте также отмечено, что "белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларуси, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании "Ryanair", осуществленной экипажем данного воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности".





"В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится также в сообщении.





Как сообщалось ранее, Украина 25 мая заявила о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.





В понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.





23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.









Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.





В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.





В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС". В ХАМАС опровергли это заявление.