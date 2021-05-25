Похоже на визжащую кошку: принц Уильям оценил диджей-сет Кейт Миддлтон

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям снова подшутил над своей женой Кейт Миддлтон: старший внук королевы "по достоинству" оценил новое, музыкальное умение своей возлюбленной.

Герцоги Кембриджский отправились в официальное турне по Шотландии. И если в начале поездки Уильям отдувался за двоих, то 24 мая к нему присоединилась Кейт в ультрамодном блейзере Zara . Но не только стильный выход герцогини запомнился публике.

Принц Уильям снова удивил поклонников: будущий король Британии прилюдно подшутил над новым опытом Миддлтон и вызвал бурную реакцию супруги.

Не будем таить, но вы можете представить себе герцогиню в образе диджея на вечеринке? Вот и принц Уильям заявил, что не советует делать этого.

Пара проехалась в Heavy Sound CIC - специальном автобусе с музыкальной установкой и диджейским пультом, где Миддлтон показали, как нужно накладывать биты.

"Это что? Похоже на визжащую кошку. Пожалуйста, выключите это, у меня болят уши", - пошутил принц, спровоцировав приступ смеха супруги.

Напомним, что до этого Уильям не раз шутил над женой: например, высмеял Миддлтон перед солдатами на британской авиабазе.

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