Департамент по авиации Минтранса Беларуси: «Экипаж самостоятельно решил садиться в Минске»

Источник материала: Салiдарнасць

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сделал официальное заявление по рейсу Ryanair FR4978, который сел в Минске 23 мая.

В частности, в заявлении указывается, что 23 мая на почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом. С учетом серьезности поступившей угрозы информацию передали в «Белаэронавигацию». Дальнейшие действия предприятие совершало в соответствии с требованиями Приложения 17 к Чикагской конвенции и Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Департамент по авиации заявляет, что экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе и выдана рекомендация садиться на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск. Экипаж FR4978 несколько раз уточнял источники получения информации. На борт сообщили, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск.

Утверждается, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось.

Из опубликованного заявления следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Отметим, что об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет, пишет TUT.BY .

«Медиазона» сделала перевод переговоров экипажа лайнера Ryanair с диспетчером минского аэропорта, которые опубликовал Департамент:

Диспетчер: RYR 1TZ, к вашему сведения, у нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом. <…>

Пилот: Вас понял.

Диспетчер: По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS [Национальный аэропорт Минск].

Пилот: Хорошо... это... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.

Пилот: Бомба… откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получила электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял. <…>

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Вчера ОНТ показал запись этих же переговоров, но только слова, которые Минтранс присваивает экипажу, госканал назвал словами диспетчеров, а реплики диспетчеров — репликами экипажа.

Опубликованные материалы Департамент по авиации отправит в международные авиационные организации и главам авиационных администраций стран Европы и других государств.

Также Департамент по авиации Минтранса сообщил, что Беларусь пригласила представителей ИКАО, IATA, EASA, а также авиационных властей гражданской авиации ЕС и США к участию в расследовании ситуации с самолетом Ryanair.