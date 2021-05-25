«Это очевидное преступление». Что и кому грозит за инцидент с самолетом Ryanair?

Правовую оценку принудительной посадке иностранного самолета в сопровождении белорусского военного истребителя в минском аэропорту, а также захват Романа Протасевича и Софии Сапеги для Naviny.by дал юрист Сергей Зикрацкий.



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Юридическую плоскость скандала с принудительной посадкой пассажирского самолета ирландской авиакомпании в Минске можно рассматривать с точки зрения белорусских законов, а также с точки зрения международного права.

Процессы уже запущены по обоим направлениям: Беларусь возбудила дело о ложном минировании, а члены Международной организации гражданской авиации требуют провести расследование.

О последствиях расследования для Беларуси инцидента с самолетом рассказал юрист, представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий.





— Каким образом инцидент с самолетом можно трактовать с точки зрения международного права? Какие последствия это влечет?

— Этот кейс можно рассмотреть с точки зрения Конвенции международной гражданской авиации, которая регулирует полеты гражданской авиации. В ней есть статья 3bis, которая регулирует ситуации, когда государство одной страны может потребовать посадку иностранного самолета, пролетающего над ее территорией. И таких вариантов всего два: когда иностранный самолет совершает полет без разрешения, и второй вариант, когда есть разумные основания полагать, что полет используется с целями, не совместимыми с целями Конвенции международной гражданской авиации. И у нас вопрос в интерпретации второго варианта.

«Беларусь дважды нарушила Конвенцию международной гражданской авиации: один раз, когда потребовала посадить судно, второй раз, когда подняла в воздух военный самолет для этих целей». Сергей Зикрацкий

Первый момент. Абсолютно очевидно, что никакой бомбы на борту не было, и власти Беларуси посадили самолет исключительно для того, чтобы снять с него Романа Протасевича и Софию Сапегу. И очевидно, что они не имели права этого делать, это нарушение статьи 3bis Конвенции.

Даже если предположить, что была опасность взрыва, вопрос, являются ли действия Беларуси, которая требовала посадить самолет, в этой ситуации обоснованными, вызывает лично у меня большие сомнения, учитывая, что до аэропорта в Вильнюсе было ближе.

Второй момент связан с использованием истребителя. Мы снова смотрим эту статью Конвенции, другой пункт говорит, что государства должны воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских судов, и в случае перехвата не должна ставится под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна.

Тем, что был поднят в небо военный самолет, можно говорить, что была угроза применения оружия и, очевидно, ставилась под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность самого самолета.

— И каковы тогда последствия для Беларуси со стороны международного сообщества?

— У нас есть ICAO — Международная организация гражданской авиации — она объединяет чуть ли не все страны и ответственна за безопасность гражданских полетов. Беларусь также является членом этой организации, ратифицировала Конвенцию. Что может предпринять эта организация?

Различные страны и организации, в том числе офис Светланы Тихановской, уже обратились в ICAO с тем, чтобы организация провела расследование этого инцидента. Второй принципиально важный момент связан с признанием ICAO факта нарушения Конвенции и уведомления об этом всех организаций-членов ICAO.

Что касается запрета полетов над Беларусью. По Конвенции, запретить полеты над какой-либо территорией вправе лишь государство, которой эта территория принадлежит. Поэтому ICAO не может принять решение о запрете полетов над Беларусью. ICAO может рекомендовать что-либо по итогам расследования инцидента.

Запреты полетов над какой-либо территорией — это больше в компетенции авиакомпаний и государств, которым подчиняются эти авиакомпании. Собственно, это мы наблюдали 24 мая, начиная с airBaltic и Wizz Air, которые начали облетать Беларусь: они приняли решение на уровне авиакомпаний. Дальше последовали решения государств, которые потребовали от авиакомпаний, которые базируются у них, облетать территорию Беларуси.

— В адрес Беларуси прозвучала формулировка, что инцидент с самолетом — это акт государственного терроризма. Как это можно прокомментировать?

— Акт государственного терроризма — это политическое, а не юридическое высказывание, но юридически оно достаточно обосновано.

Традиционно под терроризмом мы понимаем действия, совершенные каким-либо лицом с целью устрашения других лиц, связанные с угрозой общественной безопасности, угрозой большому количеству лиц.

«Традиционно все действия, связанные с угрозами воздушным судам, рассматриваются как терроризм, поскольку очевидно, что есть угроза большому количеству людей». Сергей Зикрацкий

Поэтому высказывания политиков, что действия, совершенные Беларусью, можно рассматривать как государственный терроризм, в целом достаточно обоснованы: мы имеем очевидную угрозу воздушному судну и большому количеству пассажиров, и эта угроза исходила со стороны государства.

— Могут ли действия белорусских властей быть квалифицированы как терроризм с точки зрения белорусского национального законодательства?

— Во-первых, очевидно, что никакого минирования не было, значит, сообщение о минировании было выдумано кем-то для того, чтобы посадить самолет и захватить находящегося там Романа Протасевича и Софию Сапегу. Это, очевидно, является преступлением.

Квалификация — это уже второй вопрос. По последствиям, которые были достигнуты, не всегда можно однозначно сделать квалификацию. Открытый вопрос, будем ли мы рассматривать это как:

1) сообщение о ложном минировании? [УК РБ 340 — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. — примечание Naviny.by]

2) захват судна? [УК РБ ст. 311 — наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. — примечание Naviny.by]

3) терроризм? [УК РБ ст. 289 — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. — примечание Naviny.by]

4) совершение действий, угрожающих здоровью и жизни населения?

В конечном итоге, когда мы говорим про уголовное право, квалификация статей зависит от умысла лица, которое осуществляет конкретное действие. Не установив лицо и его мотивы, цели, мы не всегда можем однозначно квалифицировать преступление.