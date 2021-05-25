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Биржа: на торгах 25 мая вырос только евро
Источник материала: Навiны
Лишь одна из трех основных иностранных валют смогла укрепить свои позиции по итогам торгов на БВФБ 25 мая.
Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
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Лишь одна из трех основных иностранных валют смогла укрепить свои позиции по итогам торгов на БВФБ 25 мая.
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