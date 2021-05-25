Биржа: на торгах 25 мая вырос только евро

Лишь одна из трех основных иностранных валют смогла укрепить свои позиции по итогам торгов на БВФБ 25 мая.





Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:

евро — 3,0685 белорусского рубля (+0,0074 пункта);

доллар — 2,5039 белорусского рубля (-0,0053 пункта);

российский рубль — 3,4117 белорусского рубля (-0,0012 пункта).

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост .

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