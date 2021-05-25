ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы в Минском

25.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Из-за низкой коммерческой загрузки Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы и Минском, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы в Минском

«Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы — Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 года. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов направлены в тот же день», — говорится в сообщении.

Как написал 19 мая в «Фейсбуке» генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, «Казахстан, занимаясь протекционизмом своего авиаперевозчика, сократил количество рейсов «Белавиа» из Минска в пункты Казахстана с 15 до 4 в неделю, при этом запретив полеты из Минска в Алматы (одновременно готовит открытие полетов казахстанским авиаперевозчиком)».

«Россия же разрешает полеты «Белавиа» из Минска в Питер только один раз в неделю под абсолютно надуманным предлогом. Действующие межправительственные соглашения о воздушном сообщении полностью игнорируются Казахстаном и Россией. И все это еще сотрудничество в рамках Союзного государства, СНГ и ЕАЭС»,  — заметил гендиректор.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за низкой коммерческой загрузки Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы и Минском, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не знаю, попаду ли на свою свадьбу». Белорусы рассказывают, как сдают билеты и ищут обходные пути из-за запретов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by