Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы в Минском

Из-за низкой коммерческой загрузки Air Astana отменила запуск прямого авиасообщения между Алматы и Минском, сообщили в пресс-службе авиакомпании.





«Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы — Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 года. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов направлены в тот же день», — говорится в сообщении.

Как написал 19 мая в «Фейсбуке» генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, «Казахстан, занимаясь протекционизмом своего авиаперевозчика, сократил количество рейсов «Белавиа» из Минска в пункты Казахстана с 15 до 4 в неделю, при этом запретив полеты из Минска в Алматы (одновременно готовит открытие полетов казахстанским авиаперевозчиком)».

«Россия же разрешает полеты «Белавиа» из Минска в Питер только один раз в неделю под абсолютно надуманным предлогом. Действующие межправительственные соглашения о воздушном сообщении полностью игнорируются Казахстаном и Россией. И все это еще сотрудничество в рамках Союзного государства, СНГ и ЕАЭС», — заметил гендиректор.

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