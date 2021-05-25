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Назван размер номинальной начисленной среднемесячной зарплаты минчан

25.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата столичных работников без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1782,2 рубля.

Об этом сообщает главное статистическое управление Минска в специальном статобзоре.

Назван размер номинальной начисленной среднемесячной зарплаты минчан

Между тем по данным Белстата за 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Беларуси без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1250,9 рубля.

В апреле 2021 года эта цифра составила 1398,2 рубля.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется путем деления начисленной зарплаты на численность работников и на количество месяцев в периоде.

В отличие от реальной начисленной среднемесячной зарплаты, начисленная включает всю причитающуюся работникам сумму.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата столичных работников без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности...
 
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