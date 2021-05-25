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Назван размер номинальной начисленной среднемесячной зарплаты минчан
Источник материала: Навiны
За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата столичных работников без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1782,2 рубля.
Об этом сообщает главное статистическое управление Минска в специальном
Между тем по
В апреле 2021 года эта цифра
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется путем деления начисленной зарплаты на численность работников и на количество месяцев в периоде.
В отличие от реальной начисленной среднемесячной зарплаты, начисленная включает всю причитающуюся работникам сумму.
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