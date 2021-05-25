«Не знаю, попаду ли на свою свадьбу». Белорусы рассказывают, как сдают билеты и ищут обходные пути из-за запретов

Источник материала: Onliner Сегодня ночью саммит ЕС принял решение о запрете полетов над территорией Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Вчера Литва заявила, что отказывается принимать рейсы, которые будут следовать через Беларусь. Также с завтрашнего дня авиасообщение с Беларусью прекращает и Украина. Еще десяток крупных авиакомпаний также заявили, что не будут летать через нашу страну. Как в этой ситуации действуют простые белорусы? Какие варианты ищут и что предпринимают?

Какие страны закрыли свои воздушные пространства для «Белавиа»?

Важно отметить, что решение саммита ЕС пока не вступило в силу. Его должны согласовать и утвердить на уровне министров.

Литва

Ночью с 24 на 25 мая Литва прекратила принимать воздушные суда, которые следуют через Беларусь. Сегодня министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скоудис заявил, что в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям.





Украина

В ночь с 25 на 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Это одно из популярных направлений для полетов «Белавиа». 14 раз в неделю авиакомпания летает в Борисполь, семь раз в Киев, столько же раз во Львов, еженедельно организуется пять рейсов в Одессу и три в Харьков.

Британия и Франция

Обе страны вчера отозвали лицензию «Белавиа». Компания отменяет рейсы в Лондон и Париж.





Какие компании не будут летать над Беларусью?

Вчера, 24 мая, о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси заявили немецкая Lufthansa, нидерландская KLM, латвийская airBaltic, венгерская Wizz Air, польская LOT и шведская SAS. Сегодня о приостановке полетов над Беларусью заявила Air France и шведская Finnair, а также японская компания All Nippon Airways, сингапурская Singapore Airlines.





Литва. «Пытаюсь сортировать рейсы Минск — Стамбул — Вильнюс. Но цена существенно выше для билетов с багажом — от 350 евро»

У минчанки Ксении на 28 мая запланирована свадьба в Вильнюсе. Она выходит замуж за литовца, планировала переезжать в Литву этим летом. 26 мая девушка должна была улететь в Вильнюс на торжество. Свадьбу планировали небольшую: на 10 человек, так как в Литве действуют карантинные ограничения. Но появились проблемы.

— Месяц назад я купила билеты «Белавиа» на рейс Минск — Вильнюс. Туда лететь собиралась 26 мая, обратно — 30 мая. Покупала через интернет, — рассказала она. — Стоимость двух этих билетов в районе 130 евро получилась.





Сейчас рейсы в Вильнюс «Белавиа» прекратила на месяц. Ксения сегодня сдает билеты, а вот как добраться на свадьбу — это самый настоящий квест.

— Есть план попробовать проехать по земле автобусом. Но это скорее утопия, — рассуждает Ксения. — Пытаюсь сортировать рейсы Минск — Стамбул — Вильнюс. Но цена существенно выше для билетов с багажом — от 350 евро. Да и по времени очень затратно. Придется потратить не менее суток, неудобная стыковка и много пересадок.

Крайний и самый сумасшедший вариант: ехать в Смоленск, садиться на поезд Москва — Калининград, из Калининграда по Куршской косе до границы Россия — Литва, ее можно пешком, а со стороны Литвы уже встречали бы, так как конечная точка у меня Клайпеда. Конечно, я предполагала, что будет запрет на полеты, но не думала, что так скоро его примут.





К своей бабушке в Вильнюс не смог попасть и восьмилетний сын минчанки Евгении. Он должен был лететь сегодня в 8:35 на рейсе В2801. Дополнительно «Белавиа» должна была сопровождать ребенка.

— Сам билет стоил 270 рублей, еще 135 рублей сопровождение несовершеннолетнего, — говорит Евгения. — Днем поеду на Немигу, 14а (офис «Белавиа»), попробую перенести бронь на месяц вперед. Если не получится, буду делать возврат.





Алексею пришлось сдать свои два билета от «Белавиа». Он собирался лететь 31 мая. Но из-за запрета теперь в Литву по воздуху попасть не сможет.

— Вернули 152 рубля из 326,62 (вернули только стоимость услуг), — объясняет он. — Купил на Ecolines билеты на автобус в Вильнюс (стоили 52 рубля), а что делать?





Украина. «Варианты наземные, пока это только автобусы, но как с ними, неизвестно»

Как достать жену из Киева, не знает и Максим. 21 мая его супруга отправилась в столицу Украины, а обратно ей нужно вылететь 30 мая или 1 июня.

— На прошлой неделе пять часов покупал многострадальный билет жене из Киева в Минск (в «Белавиа» полдня не работал процессинг). Он стоил около $130 (за 30 часов до вылета брал), — объясняет он. — Теперь страдаю вот, не знаю, как ей обратно ехать. Думаю, стоит брать билет из Минска через Стамбул в Киев. Или через Каир, как вариант. Но там цены от $300 в одну сторону. Как добираться, не ясно. Варианты наземные — это только автобусы, но как с ними, неизвестно.





Не ясно, как будет добираться в Киев и Родион. Он 30 мая собирался лететь в гости к другу.

— Билеты куплены туда и обратно по акции. Потратил 287 рублей. Даже не знаю, вернут ли их, — рассказывает он. — Обходной путь это автобусом, но пока не знаю, как работают наземные границы, ищу информацию.

Польша. «Купил билет через Стамбул, вот такая кругосветка»

Карина учится в Польше, 7 июня она собиралась лететь польской компанией LOT обратно. Но вчера стало известно, что компания не будет летать в Беларусь.

— Билет стоил 90 евро. Вот написала компании, жду ответа по возврату, — говорит Карина. — Теперь рассматриваю выезд наземным транспортом, так как являюсь студенткой — могу пересекать границу раз в полгода.





Минчанин Иван завтра собирался лететь в Варшаву компанией LOT. Говорит, что завтрашний рейс, скорее всего, отменят.

— Единственный более-менее нормальный вариант на завтра оставался через Стамбул. Билет LOT стоил $262, билет Turkish Airlines — $492. От LOT пока никаких сигналов про отмену и выплату компенсации не поступало. Еще один интересный момент: очень многие рейсы LOT проводит вместе с «Белавиа», и обратный рейс по билету LOT из Варшавы проводит «Белавиа». Как они поступят в данной ситуации, неизвестно, ведь Польша пока не закрыла небо для белорусского перевозчика, — рассуждает он. —Купил билет через Стамбул, вот такая кругосветка. Что же касается обратного билета, то буду следить за ситуацией.





Британия. «Нашла обходной путь, но вместо трех часов в дороге — 27»

Наша читательница собирается в Лондон в июне. Но до последних дней не покупала билеты. Сейчас, после заявления от «Белавиа» она нашла обходной маршрут и рассказывает какой.

— На даты, что я планировала (11 июня — 4 июля), билеты «Белавиа» экономсмарт стоили около 920 рублей туда-обратно. Но со вчерашнего дня полеты в Лондон отменили, — рассказывает она. — Я планирую лететь из Питера 14 июня. У Wizz Air перелет в Лондон стоит от 23 евро (чисто с рюкзаком). Wizz priority за 17 евро добавляет еще 10 килограммов ручной клади, а за 28 евро можно докупить большой багаж полноценный.





Обратно билеты стоят 18 евро плюс 17 евро за wizz priority. До Питера я поеду 13 июня вечером на поезде, который стоит от 105 рублей за плацкарт, обратно — от 115. Но на некоторые дни там остаются только купешки от 200 рублей.

Ну и из-за того, что дорога длинная, возможно, придется делать два ПЦР-теста перед выездом. Один, чтоб успеть до выезда в Питер, а второй, чтоб был актуален на момент прилета в Лондон. Это дополнительные 60 рублей. И соответственно, еще добавится расход на ПЦР перед выездом из Англии, ибо в Беларусь граждане на въезде ничего не должны сдавать, а в Россию — по ПЦР. Тут точной цены не знаю, но ориентируюсь на фунтов 50.

По деньгам туда-обратно выходит даже чуть-чуть дешевле, чем с «Белавиа». С «Белавиа» бы обошлось около 920 рублей туда-обратно. А так я отдала 82 евро за Wizz Air и 225 рублей за поезд Минск — Санкт-Петербург в обе стороны, — говорит Дарья. — Но по времени вместо 3-часового полета в дороге придется провести 27 часов.