Бывший милиционер Емельянов получил месяц административного ареста

37-летний бывший сотрудник департамента охраны из Новополоцка Егор Емельянов уволился из милиции в августе 2020 года, вскоре после выборов. Он объяснял это тем, что не хотел участвовать в разгонах протестующих. Емельянов занимался бодибилдингом и устроился на работу в один из фитнес-клубов в Минске.





Около шести часов вечера 20 мая два человека в штатском задержали Егора Емельянова прямо на работе в фитнес-клубе и доставили в Советское РУВД. После этого он попал в ЦИП на Окрестина.





– В милиции на Егора составили протокол по статье 19.1 КоАП – за мелкое хулиганство, – сообщила Марина Емельянова. – Якобы он в шесть часов вечера приставал к людям возле соседнего с фитнес-центром магазина и нецензурно выражался. Тот, кто знает моего мужа, знает, что он не ругается матом в принципе, ведет себя корректно и культурно. В это самое время – в 18.00, у мужа в рабочем плане стояла тренировка с клиентом. И он находился в фитнес-клубе – это подтверждают записи видеокамер. Это также могли бы подтвердить на суде его коллеги и клиенты. Но на процессе выступили лишь свидетели со стороны милиции.





Суд Советского района Минска дал Емельянову 15 суток административного ареста. Ходатайство адвоката о приобщении к делу записей с видеокамер суд отклонил.





Второй протокол на мужчину составили за неповиновение милиции (ст.24.3 КоАП). Согласно ему, через 20 минут после задержания, в 18.20, он отказывался ехать в РУВД и попытался убежать.





Это дело суд рассмотрел 24 мая.





– Егор не признал вины. Защитник просил суд посмотреть видео, на котором видно, что в 18.04 муж вышел из фитнес-клуба с людьми в штатском и сделал это спокойно, не оказывая им сопротивления. Однако судья отклонила ходатайство и наказала супруга 15 «сутками».





Всего бывший милиционер проведет под арестом 30 суток.





Сейчас Егор находится в ЦИП на Окрестина.





Телеграм-канал «Вясна назірае» сообщает, что на суде 24 мая на руках у Егора Емельянова были наручники. Судья поинтересовалась, что это такое. Егор высказал предположение, что наручники ему надели для того, чтобы он, бывший милиционер, «больше помучался». Судья велела сотрудникам милиции снять их на время.